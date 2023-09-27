副總統賴清德（圖中）27日出席「2023社會住宅包租代管推動成果表揚活動」，說到落實居住正義是蔡英文非常重要政策之一，預計明年520蔡英文卸任前，可望達到8萬戶。（羅永銘攝）

副總統賴清德今出席「2023社會住宅包租代管推動成果表揚活動」致詞時表示，落實居住正義是蔡英文非常重要政策之一，社會住宅包括，興建、包租代管；包租代管現在有5萬9千多戶，每個月增加7千戶，預計明年520蔡英文卸任前，可望達到8萬戶。興建部分達12萬戶。也就是蔡英文8年20萬戶社會住宅政策可以順利達標。

賴清德說，他希望未來如果當選總統，要在蔡英文總統基礎推動社會住宅，8年期程興建13萬戶社宅、包租代管17萬戶，直接租金補貼50萬戶；在2位總統、4任任期，達到1百萬戶，以滿足全國80幾萬戶有租屋需求家戶。

他說，另外一部份是直接租金補貼，蔡英文現在是40萬戶，他希望未來這部分不小於50萬戶。

賴清德強調，加入包租代管的房東可享有「3稅有減免」、「3費有補助」及「3年有服務」的333補助，但仍有部分民眾不瞭解政府美意，他希望多加宣傳，協助政府落實居住正義的目標。