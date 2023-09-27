明揚（8420）屏東廠爆炸火警，今（27）日開盤股價下跌6.8元至61.5元，再吞第3根跌停，不過隨後打開，但仍處在低檔，同時因為全面停工，將從明（28）日起被打入全額交割；至於母公司明安（8938）開盤則以67.5元開出，股價下跌超過2%。

財經專家黃世聰在臉書分析，高爾夫球代工龍頭明揚因為全面停工，今年業績絕對受重大影響，持股母公司明安也因此受累；不過明安昨天開低後就以平盤作收，總計成交1萬多張，今天開盤小跌但也有投資人陸續進場，明安的基本面有支撐。由於即將邁入高爾夫球出貨旺季，可看出不少人趁低點買進明安，低檔出現換手跡象。

黃世聰表示，由於這場大火，外界才知道這兩家公司的產業地位，明揚代工的高爾夫球佔了全球兩成市場，而明安除了高爾夫球頭、球桿、還有自行車碳纖維零配件及複合材料。其中複合材料包括碳纖維布及相關應用於航太、3C機殼、碳纖平板、輕量電梯車箱組件及其它工業用碳纖維製品之開發。

目前這兩家公司都已上市櫃，股東也不盡相同，產品也不同，明安因為真空鑄造流程以毛胚半製品．實際上並無危險化學物質材料。不過外界搞不清楚，在明揚出事後，也認為明安也會跟著停工，完全是錯誤揣測，明安股價卻也因此受到波及。

黃世聰還透露，明安是台灣運動器材供應鏈中，第一個成功跨足3C產品的碳纖複材廠，專攻筆電外殼和平板電腦保護套等配件。去年主要供貨給3C品牌的複材部門，拜封城遠距商機大爆發，接單暴增七成，也已經佔總營收達25%。

由於高爾夫球下游客戶調整庫存，明安第二季表現營運不如第一季，不過接下來進入高爾夫球產業出貨旺季，黃世聰認為明安營運可望緩步回升，業績面上看或許目前是低點買進的好時機。