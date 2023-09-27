許多人都有肚子痛的經驗，但腹部聚集許多器官，該如何判斷可能生什麼病？對此，吳耿良診所院長吳耿良表示，引起腹痛的成因眾多，並拆解6種腹痛位置，包括右上腹、左上腹、肚臍周圍、右下腹、正下腹及左下腹等，各自所代表的可能疾病。除此，他也提醒，當腹痛發生時，應注意是否急性發作、有無伴隨其它症狀，若能完整描述，將有助醫師找出正確病因。

吳耿良在臉書專頁「吳耿良診所-內科胃腸肝膽科」發文，拆解下列6種腹痛位置，並一一說明可能病因：

1、右上腹疼痛：右上腹是肝臟、膽囊所在位置；偏後方是右腎，但小腸和大腸前段，也會通過此區域。最常見的原因，如膽囊炎、膽絞痛、膽結石、膽管結石、肝腫瘤、膽囊癌膽管癌、十二指腸潰瘍、結腸炎、憩室炎、大腸阻塞、腎結石、腎盂炎等。

2、左上腹疼痛：左上腹內的器官是胃、脾、橫結腸等；正後方是胰；左後方有腎臟等。疼痛的原因可能是胃炎、胃潰瘍、胃腫瘤、脾腫大、脾腫瘤、結腸憇室炎、結腸腫瘤、胰臟炎、胰臟腫瘤等。而左後方可能為腎結石、腎腫瘤、胰臟炎、胰臟腫瘤等。

3、肚臍周圍的疼痛：早期盲腸炎、食道炎、胃炎、消化性潰瘍、腹主動脈瘤、小腸阻塞、腸沾黏或腹腔腫瘤等。

4、右下腹疼痛：右下腹包含小腸、降結腸、闌尾（盲腸）和右邊的輸尿管，女性則還有卵巢、子宮等。常見原因為盲腸炎、憩室炎、輸尿管結石、腸躁症、大腸或小腸梗塞、大腸癌、小腸癌、腹膜炎、疝氣；女性則還有子宮內膜異位症、子宮外孕、卵巢囊腫、盆腔炎、子宮癌、卵巢癌等。

5、正下腹疼痛：可能是膀胱炎、膀胱結石、腫瘤、子宮內膜異位症、子宮外孕、卵巢囊腫、盆腔炎、子宮癌等。

6、左下方腹痛：包含是小腸、大腸和左邊輸尿管所在的位置，女性則還有左側卵巢、輸卵管等。可能原因為結腸炎、憩室炎、腸躁症、發炎性大腸疾病、乙狀結腸腫瘤、輸尿管結石、便秘；婦科問題如子宮外孕、子宮肌瘤、卵巢腫瘤、骨盆腔發炎等。

然而，腹痛除了腹腔內器官引起外，吳耿良提到，也可能受到其它器官影響傳過來，像是心肌梗塞、肺部感染、氣胸、栓塞和肺腫瘤等，都會引起上腹痛。另外，帶狀皰疹也會引起腹痛、腰痛。其它比較常見的還有腹部肌肉拉傷、撞傷等。

吳耿良提醒，腹痛原因眾多且腹部有許多器官，除了留意疼痛部位和痛的特徵外，應注意是否急性發作，或是有無伴隨其它症狀，如發燒、嘔吐、腹瀉、便秘、黃膽、血便、血尿等，若能將腹痛描述的越清楚越完整，將有助醫師找出正確病因，進而提升治療效果。