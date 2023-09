金門縣多年國小教師節英語闖關活動結合在地博餅遊戲,讓孩子共度回憶滿滿的中秋佳節!(圖/多年國小提供)

金門縣多年國小教師節英語闖關集章活動,下課時間連校長室也擠滿了送祝福的學生。(圖/多年國小提供)

金門縣多年國小校園「Happy Teacher’s Day」祝賀聲不斷,原來是該校為了歡慶一年一度的教師節所舉辦的全校英語闖關活動,學生們從9月25日起到28日期間,只要拿著闖關卡找校內的15位老師用英語表達感謝,達標集滿印章,就能參加應景的中秋博狀元餅遊戲拿獎品,寓教於樂,全校師生樂開懷!

多年國小說明,每年教師節學校都會設計不同的方式讓學生們表達對每個老師的感謝之意,今年特別舉辦英語闖關搭配應景的中秋博狀元餅活動,每個年級有他們的英語口說任務,1-2年級只需要說「Happy Teacher’s Day」即可獲得老師簽名;3-4年級需要多表達一句「Thank you teacher. Happy Teacher’s Day」便可闖關成功;5-6年級則是需要與老師有所互動,「Hello teacher. What’s your name?」需等老師回覆名字後,再以老師的名字表達「Thank you (老師名). Happy Teacher’s Day」,如此一來一往的英語口說練習,雖然只是簡易的對話,透過反覆的練習,讓孩子留下深刻的印象。

校長張志猛表示,這幾天,辦公室一到下課,就會有好多小朋友進來,紛紛尋找闖關卡上的老師們,瞬間沒有通道可以走了!孩子們的積極參與,讓校長室與辦公室好熱鬧!老師們一到下課就有點難離開座位呢!闖關達標標準也依年級有所調整,1-3年級只需蒐集5位教師的簽名,4-6年需蒐集10位老師的簽名,有達到年級標準的闖關者,能參加27日、28日的博餅兌換樂活動,達標者,能玩一次;全部蒐集完畢的話,還可以再挑戰一次。

張志猛說,這一次教師節英語闖關活動,帶動師生一起口說英語,除了提醒孩子不忘對諄諄教誨的師長們,表達感謝之情,也希望結合金門在地博餅活動,讓孩子能一起博狀元,體驗在地文化,跟著歷史的痕跡,共度回憶滿滿的中秋佳節!