新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌虛報助理費，詐領立委助理費案遭起訴，台北地院日昨開庭審理，3名助理出庭全認罪，高虹安在2天後終於打破沈默，今天上午出席新竹市柴油車排煙檢測站啟用典禮後受訪，首次對該案回應說，「就法院審理啊」。

高虹安被控於立委任內涉嫌虛報助理費案本月25日首次開庭審理，北院傳喚前高虹安立委辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、主任陳奐宇及法務主任陳昱愷等人，3人皆表示自己只是勞工，沒法拒絕雇主，全數認罪，外界認為對高虹安非常不利。

而高虹安在遭起訴時，當日即舉行記者會，強勢回擊北檢，炮轟承辦檢察官是先射箭後畫靶，完全不採用有利於她的證據，草率地強行起訴，令人質疑是政治介入司法的惡性案例，她要嚴厲譴責。

但北院開庭審理後，高虹安沈默多日，今天上午參加柴油車排煙檢測站啟用典禮後接受媒體聯訪，對於市府都更的環評委員爭議等多個問題都強勢回應與澄清，但對於前助理們的指控，她僅表示，「就法院審理啊」，即匆匆上車離開。