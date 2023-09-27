一名女網友分享，男友想買棟1300多萬的房子，男友家人提供400萬元的頭期款，因此男友只需償還900萬的房貸，但兩人月薪總共才10萬出頭，扣除掉3到3.5萬的房貸，讓她很擔心生活品質會下降，因此她想說服男友去勸父母提早分家，這樣他們就能提前拿到一筆錢來負擔房貸，也引起網友熱烈討論，不少人怒轟原PO貪心又無恥。

一名女網友昨在臉書社團《買房知識家 A你的Q》上分享，男友和家人討論想要買1300萬的透天屋，男友爸媽慷慨提供400萬「買房基金」，因此男友未來只需要每個月分期償還900萬的房貸即可。

女網友表示，她與男友近日討論結婚的事情，目前兩人每個月的薪水加總也才10萬出頭，如果每個月要還3到3.5萬的房貸，雖然許多過來人都說沒問題，但她很害怕壓力會很大，也很擔心這樣會影響到生活品質，因此她想要說服男友去說服爸媽提前分家，讓他們能夠獲得更多錢來繳房貸。

女網友指出，男友爸媽想要將老家留給男友弟弟繼承，因此她想要說服男友的爸媽可以將老家拿去貸款，然後給她與男友一半的錢去補貼房貸，而另一半的貸款則是由弟弟收著，至於老家的貸款則由弟弟來負擔，簡單來說就是「預先分家，兄弟倆各自繳各自的貸款。」

女網友坦言，她想了很久，覺得這個做法很合理，但又很苦惱逼男友去談這件事，會不會害男友家庭失和，因此想尋求廣大網友的建議。

貼文曝光以後，原PO慘被網友們砲轟，「妳是什麼角色？管到長輩分家？如果我小孩的另一半這樣，連一毛錢我也不想給」、「人性的貪婪真可怕」、「有就偷笑了，還要更多」、「已經給400萬，老家還要一人一半？這似乎對弟弟不太公平，也認真替父母感到害怕，要錢又要房，誰來保障晚年？」

不過也有網友勸原PO說，根本不用想著幫男友攢錢或是省錢，婚前買房，基本上就是房子只登記在男友名下，因此奉勸女網友不要幫忙繳房貸，否則到最後恐得不償失，繳了許多錢，房子卻不是你的。