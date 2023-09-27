「機車兩段式左轉」深受許多機車族的詬病，今年4月底交通部放寬此一政策，讓地方政府可「因地制宜」後，台南市政府交通局也在9月份的道安會報上，提案通過將擇定路口試辦並逐步推廣，但仍將同時保留路口兩段式左轉待轉區。至於那些路口及何時將試辦？交通局還在進一步評估中。

交通部長王國材日前指出，目前的法規已經允許因地制宜，取消兩段式左轉、開放內側車道，但並不代表「全面開放」機車行駛內車道，也沒有計畫推動「全面取消兩段式左轉」；但如果機車左轉量大，或待轉區不易設置等情況時，除機車可直接左轉外，還將研議讓長者或不習慣行駛內側車道的機車族，仍可選擇兩段式左轉。

市府交通局認為，機車行駛外側車道時，經常面臨公車靠站、汽車進出路邊停車格等干擾，造成用路安全疑慮；至於單向兩車道路段取消內側禁行機車，也將涉及路口開放直接左轉問題，需綜合考量道路幾何條件、民眾駕駛習慣及事故型態。

交通局審慎研議並收集專家學者、相關單位及關心機車安全議題的公民團體意見後，已在此次道安會報提案通過，將以擇定路口試辦方式逐步推動，並同時保留路口兩段式左轉待轉區，以延續民眾早已習慣的左轉行為，還將輔以加強標誌標線設施與安全行駛行為宣導等配套措施，試辦期間更將密切監控各路段車流狀況，並滾動檢討調整各項做法。

另外，年底將進入交通事故高峰期，鑑於入秋後日照時間逐漸縮短，早晨、黃昏外出天色較為昏暗，交通會報也特別提醒汽機車駕駛人，務必提高警覺、遵循速限規定駕駛並禮讓行人；行人步行時，也應依照標誌、標線、號誌指示行走，通過路口行人秒數不夠時請勿強行通過，等下次綠燈再通過，並多關心家中長輩外出行走安全，為長輩準備隨身安全反光或照明配備。

交通局還說，根據交通部道安資訊平台最新統計，今年1至7月台南市30日交通事故死亡人數168人，相較2020年同期減少10人，下降比率5.6％。至於常見的機車事故減少13人，下降比率10.5％；高齡事故減少7人，比率下降9.9％，總體而言都有達到中央訂定年度下降5％的目標。

另外，根據大數據分析近3年的歷史事故資料，每年9至12月交通事故都有上升趨勢，市府道安團隊已推動各項事故預防工作，執法面啟動「禮、帽大執法」專案、工程面推動「百大路口安全行動」、教育宣導面持續辦理多元交通安全宣導活動，傳遞交通安全觀念和道安意識。

交通局還說，近期交通部針對行人事故頻率高與傷亡人數較多的路口排序，共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1000處最優先亟需改善路口；其中，台南市共盤點出26處，將與原先推動的「百大路口安全行動」一併改善，並積極向中央申請經費。