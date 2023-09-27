數位部今赴立法院交通委員會業務報告，立委李昆澤今質詢稱，投資、網購詐騙今年度件數持續成長，詐騙愈來愈嚴重，打著響亮口號，但後續有何具體作為。數位部長唐鳳回應，除了會運用聯合管制措施外，電子簽章法下個月將送政院，落實源頭管制。

李昆澤指出，政府號稱打詐國家隊，但民眾感受到詐騙愈來愈嚴重，警政署資料顯示，023年1月有514件投資詐騙、545件網購詐騙，但同年7月分別成長至1042件、713件，愈打愈強大，網路成為主要詐欺媒介，數位部如何解決？

唐鳳說，數位部主管的遊戲點數詐騙有下降，但是總件數上升，主因是詐騙單位成本大幅下降，以前是靠人力持續通話，現在有AI，機器人可以持續對話，生成式AI以前是講英文，後續才講中文，因此歐美國家先前詐騙指數型上升但現在各國落實源頭管制，數位部的簡碼111就是源頭管制措施，電子簽章法預計下個月送到行政院，力拚本會期送到立法院。

至於電子簽章法是否與先前預告有差異，唐鳳補充，主要是字樣調整，調整幅度不大，看起來沒有很窒礙難行的地方，比起最早版本的電子簽章法，有兩個重點，原先部會可以發函或公告，業務不是用電子簽章，但新版本規定3年內，若要排除電子簽章就要立法，先前的函文就會失效，必須認電子簽章。

第二點，在保持安全的相同層級下，以前條約規定要跟其他國家簽雙邊協定，才會認他們的憑證機構，但我國處境特殊，在安全標準相當下，只要都加入某國際組織、都認某個技術組織也算是互通，當技術標準互通就可以跟國際簽條約，等於二擇一。

針對電子簽章法效益，唐鳳強調，若要求電子簽章才可以存取帳戶，跨境冒充、網攻就難以達成，過去問題是電子簽章法不全面適用部會系統，現在的狀況就可較全面防護。