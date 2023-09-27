高壓氧治療範圍廣，聯新國際醫院成立高壓氧中心。(聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

現代醫學高壓氧治療運用範圍越來越廣，桃園聯新國際醫院新成立「高壓氧中心」，利用壓力，提高氧氣溶解至血流，可加強組織修復，提高免疫機能，包括中風、術後傷口癒合、運動傷害等，可達到良好的恢復效果，該院積極引進高端醫療設備，期盼造福更多病友。

聯新國際醫院高壓氧中心主任趙鈞志指出，所謂「高壓氧治療」（Hyperbaric Oxygen Therapy，簡稱HBOT），是利用壓力提高氣體溶解度的原理，在高壓環境中呼吸純氧來大幅提高血液攜氧量，從而增進人體機能，達到刺激血管新生、加速組織修復、提高免疫機能等效果，能夠做為多種疾病的主要或輔助治療。

他說，除了潛水伕症、氣體栓塞、一氧化碳中毒等氣壓相關疾病的主要處置外，像是中風復建、植牙修復、各種複雜傷口癒合，乃至於急性與慢性運動傷害，近年盛行的長新冠、癌症放療後的組織纖維化，高壓氧都能在基礎療程之外提供加強輔助，有效提高治療成果。高壓氧治療優點多，執行前需經專業醫師評估，民眾可以透過高壓氧門診洽詢。

聯新國際醫院副院長賈蔚則說，醫院引進高壓氧艙可以提供病人更好的醫療輔助，也能運用在運動醫療與復健、高端健檢，以及醫學美容等，未來也將持續提供更多優質醫療。