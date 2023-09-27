2003年臺鐵局鶯歌車站改建為跨站式站房，每日進出旅客約有1.8萬餘人，且乘車人數逐年攀升，顯現車站對鶯歌居民重要性日增。交通部長王國材表示，多數長者身體不方便，要進出鶯歌車站實在不容易，經過長期討論計畫，2020年交通部撥付預算辦理本工程，於車站兩側及1、2月台增設12部電扶梯，服務年長者及行動不便旅客，提升乘車便利性。

委員蘇巧慧表表示，其實鶯歌車站從蓋好的時候就沒有電扶梯，旅客要上下樓梯其實是非常麻煩的，光是搭火車追火車，就讓長者吃不消，等了這麼多年，也克服許多困難，讓工程順利進行，非常感謝交通部鍥而不捨的努力。

交通部編列逾1.4億元經費於車站前後站與1、2月台增設12部電扶梯，並配合鶯歌當地文化意象，導入車站美學，改善進出站動線及候車空間，參考臺灣設計研究院建議將美學融入站體工程，辦理地面走道整建更新、改善指標、照明與消防、監視等設備。

另在候車區增設電子資訊看板，展示地方特色產業、旅遊觀光地圖及交通時刻表等資訊，將鶯歌車站打造成最舒適便利的乘車空間。