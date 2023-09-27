行政院長陳建仁在布達時將印信交給首任主委陳東陽。（呂健豪攝）

核能安全委員會今（27）日正式揭牌運作，將從前身行政院原子能委員會降級為行政院直屬的三級獨立機關，首任主委由陳東陽擔任。行政院長陳建仁今出席典禮也期許核安會，身為國內唯一核安與輻安專業管制機關，未來能秉持服務民眾的心，把核安、輻安管制以及原子能民生應用的成果讓全民共享。

核安會組織法經立法院三讀通過，由蔡英文總統於6月21日公布，並於今日正式揭牌運作，其層級從原先的二級機關降級為三級，為直屬行政院的獨立專責核能及輻射安全管制機關，同時原隸屬原能會的放射性物料管理局也併入其中，並將輻射偵測中心調整為核安會所屬機關。

行政院長陳建仁今表示，核安會前身的原能會從1955年成立至今已經68年，期間見證我國原子能民生應用的發展，包括醫療、農業、工業等層面，已經跟日常生活息息相關，且肩負了原子能管制還有科技發展的工作，以及原子能和平利用所帶來的福祉，增進國人的健康，對國家貢獻良多。

陳建仁也提到，原能會過去在福島核電廠事故後，承擔起日本進口食品放射性檢驗的的工作，共檢驗了21萬件，嚴格為國人把關，其次是早在2年前就注意日本福島含氚處理水的排放，擔任國內跨部會整合工作，用專業和科學的方法來驗證且公開資訊，讓民眾相當放心，雖然改制為三級的獨立機關，但仍期許未來還是要秉持服務民眾的心，讓全民共享輻安、核安管制以及原子能民生應用的成果。

首任核安會主委陳東陽也表示，行政院組織調整歷時十多年的討論，最終確定設置直屬行政院、獨立行使核能輻射管制跟專業權責的核安會，來強化輻安及核安的管制，同時將原隸屬原能會的核能研究所改制為由核安會監督的行政法人國家原子能研究所，深化原子能科技的產業應用，一方面兼顧有關輻安、核安跟核廢料管制的責任，承接原能會所有業務，並依法落實相關安全管制工作。

其次，持續依國際趨勢強化監理跟法規的配套，監督核三廠安全運作，也嚴格督促台電公司依據除役計畫，推動核一、核二除役作業，保障公眾的健康及安全，並完善、完備輻射源監測作業的安全管制，透過跨部會合作機制完善輻安管制的體制。

此外，對於今年8月開始，福島含氚處理水的海洋排放作業，核安會也會在過去原能會建立的基礎上，持續跟各部會合作，秉持科學專業跟國際標準的原則，來強化海域的監測，落實資訊公開以維護國人健康及我國周邊海域的輻射安全。

在核子事故跟輻射災害應變推動相關災害整備與民眾宣導外，也會借鏡俄烏戰爭的經驗，周全核電廠在軍事威脅下的整備跟應變，逐步精進國家整體防災、救災的能量。

對於放射性物料管制將持續嚴密管制放射性物料廢棄物的處理跟儲存設施，並嚴格督促台電公司推動國內高低放射性廢棄物最終處置場的選址作業，加強民眾溝通以遂行核電廠的除役跟蘭嶼儲存場的遷廠作業。

核安會也會延續過去建立的國際交流基礎，持續與核能先進國家建立實質互惠及穩定的實質交流提升外交軟實力；也將透過原子能科普活動，提高一般民眾深度學習相關知識，並鼓勵青年學子參與有關公眾事務的議題，落實世代正義與永續發展，未來更將持續以中立、專業的態度，跟各界溝通交流，提升社會對話的空間與品質，並透過原子能關鍵技術提升產業效益，深化產業應用。