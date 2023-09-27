台灣有愈來愈多的人抱持不婚主義，一名男子表示，多數女性結婚後，要做的家事比男性多2倍，還可能面臨懷孕生子產生的不適、遇到刁難的公婆及爛隊友等問題，感嘆難怪有愈來愈多的女性選擇單身，這番言論讓一票網友狂讚，「說得真好，句句是心聲。」

原PO昨（26）日於論壇《Dcard》指出，女性婚後要做的家事比男性多2倍，包括做菜、打掃家裡和顧小孩等都是女生在做，也得承受懷孕生子的痛苦，還要面對刁難的公婆及爛隊友，導致現在女性寧願單身也不嫁。

原PO表示，已婚女子為家庭付出的努力，經常被另一半以「家庭開銷都是我賺的錢，妳負擔點家事又如何？」加上多數男性的情緒控管很糟，除非要結婚的對象很優秀，不然根本是自找麻煩，「說到底婚姻本來就不是必要的，意義在哪？」

貼文引發網友共鳴，「看到是男生發文我莫名的感動，說得很好，且句句是心聲，想當初我也嚮往結婚，但那也只是曾經」、「上一代完美示範了結婚的女人，要失去很多東西」、「養條狗都比結婚生小孩好」、「男生都被老的寵成巨嬰了吧」。