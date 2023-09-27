本周五就是中秋節，而烤肉是中秋節最受歡迎的活動，難免會吃到高油、高鹽、高鈉食物。營養師劉怡里表示，烤肉最常出現4大類風險食物，包括香腸、含鈉量高的白吐司、肥肉、啤酒，可能會增加罹癌、心血管事件、傷肝的風險。她也針對這4大風險食物，分別提供解毒食物讓民眾歡慶之餘，又能守住健康。

劉怡里在其臉書列出4大風險食物，並建議民眾可選擇一些解毒食物，善用食材的營養價值，讓烤肉美味又健康。

1. 風險食物：香腸

加工肉品常添加的亞硝酸鹽，在酸性和高溫下易與食物中的蛋白質形成亞硝胺，會增加致癌機率。

解毒食物為大蒜與柑橘類。大蒜富含植化素香豆素，可減少亞硝胺的產生，降低致癌風險。富含維生素的柑橘類可阻斷亞硝酸鹽轉換成亞硝胺的反應。

2. 風險食物：白吐司

大家習慣將白吐司夾烤肉片，但白吐司為高鹽低纖維的精緻澱粉，除造成餐後血糖增加外，還增加鈉的攝取。

解毒食物：青椒、香菇都是高纖高鉀的代表，有助穩定餐後血糖；鉀離子可以加速過多的鈉代謝，有助血管健康。

3. 風險食物：肥肉

烤肉食材中常出現高油脂的五花肉，除了會增加身體脂肪量，高油食材在易滴油在炭火上，冒出的煙會產生多環芳香碳氫化合物，提升致癌風險。

解毒食物為金針菇。金針菇具高纖和多醣體的功能，可幫助代謝脂肪，減少脂肪累積在身體上；多醣體可提升免疫力，降低發炎反應。

4. 風險食物：啤酒

啤酒會造成尿酸濃度增加、誘發痛風發作。此外，過多酒精也會造成維生素B群流失、降低身體代謝毒素的能力，易造成肝臟傷害。

解毒食物為蔬菜湯。可煮一鍋綜合蔬菜湯，內含綠花椰菜、黑木耳、番茄等當季蔬菜，有助肝臟健康、代謝酒精，且蔬菜湯的水分有助於代謝尿酸的代謝，降低痛風機率。

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