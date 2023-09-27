威力彩明（28日）開獎，頭獎上看9億元，專研星座塔羅的小孟老師在臉書發文指出，魔羯座、獅子座、處女座、雙子座明天財運最旺，生肖屬牛、兔、蛇、馬者也有絕佳好運，買彩券時謹記下注妙招和幸運數字，就有機會中大獎。

小孟老師說，明天絕佳的財運方位在「正北方」，建議找住家或辦公室北方的投注站，可以獲得好財氣；財運最佳時機則落在早上9至11時、下午3至5時。

4星座最佳運勢排行榜如下：

▌第4名 魔羯座

天王星順行落在魔羯座偏財宮，明天充滿好運，若想要求得好運氣，建議在下注前觀想財神爺的樣子，並找一個碗盛水，再用筷子敲碗3下，讓財神知道你在哪裡，喝下水後可以獲得財神的加持。

幸運數字：1、4、3、5。

▌第3名 獅子座

金星落在獅子座，代表獅子座能得到四周的財運，金星象徵維納斯（ ♁），建議下注前用筷子對著每張鈔票畫下♁符號，再把鈔票拿去下注，就能有好手氣。

幸運數字：3、6、8。

▌第2名 處女座

水星在處女座命宮，代表財氣充沛，加上水星引力，可以導入財氣到財帛宮位，建議下注前找個紅包袋，裡面放入1元、5元、10元及50元硬幣，加起來為66元，象徵六六大順，在下注前先將紅包放入口袋中，就能帶來神奇好運。

幸運數字：1、3、4、6、9。

▌第1名 雙子座

太陽、火星落入雙子座的偏財宮位，顯示28日偏財運勢爆發力十足，而火星屬熱氣，建議在28日購買威力彩前喝杯溫開水，或在溫開水、溫飲下方貼張圓形紅紙再喝水，可以催動強烈財氣，吸引財運上門。

幸運數字：1、6、2、9。