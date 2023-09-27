布雷頓是在與庫克於布魯塞爾會面之後，發表上述意見。
他說，蘋果和其它科技巨頭在明年要做的，就是在歐盟「數位市場法」(DMA)之下，對競爭對手敞開大門。
布雷頓說，不論是電子錢包、瀏覽器、應用商店，使用蘋果手機的消費者都應該能獲得一系列供應商提供的競爭性服務。
為增強競爭性，新通過的數位市場法列出了蘋果和其它科技巨頭應該做和不應該做的清單。
布雷頓還反駁了蘋果的說法，即出於安全性和隱私議題，該公司採取較封閉性的生態系。布雷頓說，歐盟的監管強化了創新，但是並不損害安全和隱私。
歐盟工業事務主管布雷頓(Thierry Breton)在周二告知蘋果執行長庫克(Tim Cook)，蘋果應該將其戒備森嚴和封閉的軟硬體生態系開放給競爭對手。
布雷頓是在與庫克於布魯塞爾會面之後，發表上述意見。
他說，蘋果和其它科技巨頭在明年要做的，就是在歐盟「數位市場法」(DMA)之下，對競爭對手敞開大門。
布雷頓說，不論是電子錢包、瀏覽器、應用商店，使用蘋果手機的消費者都應該能獲得一系列供應商提供的競爭性服務。
為增強競爭性，新通過的數位市場法列出了蘋果和其它科技巨頭應該做和不應該做的清單。
布雷頓還反駁了蘋果的說法，即出於安全性和隱私議題，該公司採取較封閉性的生態系。布雷頓說，歐盟的監管強化了創新，但是並不損害安全和隱私。
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