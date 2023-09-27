陽明交大先進治療研發中心與國內免疫新藥公司安立璽榮生醫合作，發展出一種針對頭頸癌量身設計的巨噬細胞靶向抗體與白介素的融合蛋白新藥，在動物實驗中能有效縮小腫瘤。這項新藥研發成果，8月獲刊登於國際期刊《Cell Reports Medicine》。

免疫療法是近年癌症治療的重大突破，透過免疫檢查點抑制劑可以活化病患的免疫細胞毒殺癌細胞。雖然免疫療法已經廣泛運用在當今的癌症治療，但對於特定癌症的治療反應仍有不足，亟待研發更有效的新型免疫治療藥物。

陽明交大先進治療研發中心表示，團隊利用國內免疫新藥開發公司安立璽榮生醫的雙功能抗體，開發平台設計出巨噬細胞靶向抗體CSF-1R結合白介素10的融合蛋白，這個全新設計的藥物不只能調控腫瘤微環境內的巨噬細胞，並且直接能激活腫瘤內的免疫T細胞，以達到雙重加成的治療效果。

參與研發的陽明交大臨床醫學研究所教授楊慕華指出，癌細胞會向周圍環境釋放各種因子，企圖打造一個適合自己生長的環境，所以腫瘤微環境（tumor microenvironment）被認為是癌症惡化與腫瘤轉移的重要關鍵。在頭頸癌的腫瘤微環境中，巨噬細胞經常是癌細胞「招降納叛」的對象，讓原本應該清除癌細胞的巨噬細胞「叛變倒戈」成抑制免疫的巨噬細胞，造成免疫治療的障礙。

研發團隊成員、陽明交大腫瘤惡化卓越研究中心研究員張耀文說，有效提升腫瘤中的藥物濃度以最大化治療效果並避免藥物的副作用，一直是科學家努力的目標。在動物實驗發現，這種巨噬細胞靶向的藥物設計可將藥物運送到腫瘤微環境，顯著增加腫瘤T細胞的抗癌免疫活性，也避免其他組織的脫靶效應。這個藥物也可以進一步搭配現有的免疫治療抗體，達到加成的治療效果。

安立璽榮生醫董事長暨執行長陳泓愷指出，如何克服各類癌種不同腫瘤微環境對T細胞反應的限制是當今腫瘤免疫治療的重要課題，安立璽榮生醫秉承精準醫學的治療理念，利用擁有自主專利的腫瘤T細胞激活技術（T-Action Technology）為核心，針對不同癌種量身定制出靶向腫瘤微環境的特定雙功能抗體組合，已經獲得豐碩的成果。除了這項為頭頸癌設計的靶向抗體之外，安立璽榮另一項雙功能抗體新藥在數月前獲得美國生技公司Pilatus Biosciences的青睞，雙方簽署了總合約金額達4億美元的授權協議。

陽明交大研發長蔡金吾說，以科學研究為動力推動創新型治療藥物開發是世界性的趨勢，陽明交大先進治療研發中心的成立也是順應這個大趨勢。此次陽明交大與安立璽榮生醫合作的成果，也讓學術界在探索新藥與輔導創新藥物療法進入臨床開發的產學合作上更有信心。更期待未來有更多的研發成果能為台灣新藥開發締造佳績並嘉惠更多的癌症病患。