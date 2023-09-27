希臘一群綿羊在逃離洪患時闖進一間溫室，意外發現世外桃源，原來裡頭種植了大片醫用大麻，綿羊群一共啃光100公斤的大麻，溫室主人描述綿羊飽餐一頓後「跳得比山羊還高」。他對於溫室相繼被洪水、綿羊群破壞感到無奈，哀嘆：「不知該哭還該笑。」
綜合美國「新聞週刊」（Newsweek）、英國天空新聞網（Sky News）報導，9月中地中海風暴丹尼爾（Daniel）一連三天橫掃希臘中部的撒利大區（Thessaly），引發的洪患淹沒城鎮與村莊，釀成超過10萬頭動物及家禽喪命。
當地一群綿羊為了逃離水患，闖進阿爾米羅思（Almyros）鎮附近的一處溫室，闖入後意外發現是世外桃源，原來溫室裡種植了大片醫療用大麻，這群綿羊很快就開始大快朵頤，最終啃光了超過100公斤的大麻。
溫室主人沃魯尼斯（Yannis Bourounis）接受希臘媒體訪問時描述，綿羊群飽餐一頓後「跳得比山羊還高，這從未發生過」。
他說在此之前，大麻產量就因熱浪損失慘重，後來又發生水患，接著又來了綿羊群，「我不知道該哭還該笑」。
報導指出，讓動物誤食大麻是非常危險的事。8月，國外一支影片顯示一名飼主讓愛犬食用900毫克的大麻後，狗兒走路東倒西歪、精神不濟。
「新聞週刊」指出，儘管不一定會致命，但狗兒時用大麻後，症狀可能持續12小時至數天，相關後果包括嗜睡、過動、行動困難、對噪音敏感、流口水、肌肉控制不佳，甚至嘔吐等。
希臘政府於2017年合法化醫療用大麻，今年更進一部落成首間醫用大麻製造工廠。
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