快刷存摺！不少民眾今明兩天有錢入帳，可以開心度過中秋連續假期，依據勞保局行事曆，勞保年金、職保年金、勞退月休金（首發案）等給付都在今天入帳。明天是連假前最後上班日，還有國民年金老年年金、國民年金保險生育等7項給付入帳。

據勞保局統計，今年7月勞保3大年金給付發放人數為173.38萬人，發放金額323.5億元，平均每人領取金額1.87萬元。

其中，老年年金發放人數168.28萬人、發放金額317億元，平均每人領到1.88萬元；遺屬年金發放人數為4.6萬人、發放金額5.9億元，平均每人領到1.28萬元；失能年金領取人數4843、發放金額5465萬元，平均每人領到1.12萬元。

國民年金保險老年年金給付，請領人數138.9萬人、發放金額54億元，平均每人每月領到3890元。

國民年金喪葬給付金額，按被保險人死亡當月之月投保金額，一次發給5個月，目前月投保金額1萬9761元，5個月即為9萬8805元。

今明2天發放入帳給付如下：

9月27日：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）

9月28日：國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助