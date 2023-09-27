農業部長陳吉仲因進口蛋爭議已請辭獲准，中興大學並辦理歸建校園程序21日生效，27日上午陳吉仲有碩士班合授課程要上，但陳迄今仍尚未現身，不過校外早有民眾懸掛抗議「吉敗滾蛋、不配為師」等紙板，校園中也出現反對跟支持的聲浪，中興大學表示，校方尊重言論自由及不同意見表達。

陳吉仲原為中興大學農學院應用經濟學系特聘教授，在總統蔡英文上任期間，2016年借調農委會副主委、2019年擔任農委會主委，今年8月1日農委會升格為農業部，擔任首任部長。

近來因進口蛋各方撻伐不休，前農業部長陳吉仲19日請辭獲准，21日正式歸建中興大學；興大表示，陳吉仲在應用經濟學系排定的是碩士班「計量經濟理論」，因為是合授課程，所以陳教授未到校的話，就由其他教授上課，究竟會在哪一日到校授課，校方尚未透漏。

校園內有教授認為，陳讓民眾吃到品質不明的雞蛋「社會責任還沒了」，此時不適合回到校園教書；至於應用經濟系的師生都相當開心，表示「王牌級」的教授，終於要回來了。

中興大學指出，陳吉仲教授為國際知名的應用經濟學者，興大歡迎他歸建，也肯定陳對農業發展與農民福利的貢獻，針對有人抗議，學校尊重言論自由及不同意見表達。