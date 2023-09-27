高雄鳳鼻頭外西南方約2海浬外，今傳出有漁船起火，從遠就處可看見海面上不停冒出濃黑煙，可見火勢驚人。港務消防隊獲報後出動洲際港分隊共2車4人前往搶救，據了解，船上有3名台籍及8名外籍共11名船員受困，消防人員及海巡單位全力救援，目前了解，11人均平安獲救上岸。起火原因待進一步釐清。

海巡署南部分署表示，11名船員由漁業署「漁建貳號」全數接駁救援上船，後續由第五海巡隊PP-10075艇接駁，預計返回中和漁港（二港口）。