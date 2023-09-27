攤主將現金藏在籌碼下方，遭警方識破人贓俱獲。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣北斗鎮觀光夜市近來有攤商公然在夜市攬客賭博，擺放各種藝品、玩具等掩人耳目，更以籌碼代替現金方式規避查緝，不料遭微服私訪的北斗分局長吳詠傑逮個正著，趁江姓莊家與賭客將籌碼換現金時人贓俱獲，訊後依賭博等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

台灣的夜市遠近馳名，除各式美食之外，娃娃機、射氣球等老少咸宜遊戲更是賣點之一，但近年開始流行「撲克」、「骰寶」等暗藏現金賭博的攤販，以玩具獎品當掩護，牌桌上滿滿籌碼取代現金，讓警方難以查緝，等遊戲結束後拿著籌碼換現金，讓警方抓不勝抓。

北斗警分局長吳詠傑表示，日前到轄區北斗觀光夜市巡查時發現，有攤位人氣旺盛聚集許多民眾，隨即上前查看，發現該攤位由1名男子經營俗稱「骰寶」的賭博攤位，賭客以現金兌換籌碼加入「遊戲」，來規避警方查緝。

吳詠傑說，該攤位還擺放許多藝品佯裝兌獎掩人耳目，隨即指示北斗派出所所長林聖智調集線上警力到場佯裝民眾「迺夜市」，在附近徘徊邊觀察邊蒐證，紀錄包括攤主攬客與兌換籌碼的證據。

隨後趁江姓負責人與賭客將籌碼兌換成新台幣時，當場查扣賭資3萬8100元，還有賭資1000元面額籌碼50枚、500元籌碼50枚、100元籌碼118枚及50元籌碼9枚，折合新台幣12萬5350元及賭具等證物。訊後依意圖營利聚眾賭博等罪，將江男與賭客依賭博等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

北斗分局分局長吳詠傑表示，賭博行為易衍生暴力討債及聚眾鬥毆等不法情事；另為避免選舉賭盤影響明年總統選舉結果，北斗分局將全面查察，遏止賭博歪風，民眾如發現賭博行為應立即撥打110報案，警方也將加強清查取締，維護社會善良風氣。