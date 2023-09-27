預防癌症要趁早！雲林國二男女生開打9價人類乳突病毒疫苗。（張朝欣攝）

雲林縣政府為落實聯合國全球永續發展目標「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，27日在虎尾鎮崇德國中舉辦「雲林縣9價人類乳突病毒（HPV）疫苗校園接種」，為國二男女接種9價HPV疫苗，雲林縣長張麗善強調預防癌症要趁早，接種9價HPV疫苗，不僅女生可預防子宮頸癌，男生也可預防頭頸癌、口腔癌等癌症。

張麗善表示，她非常重視健康議題，縣府在2019年開始提供國中女生9價HPV疫苗，今年更編列預算領先中央政策，加碼讓設籍縣內的國二男生也可以免費施打HPV疫苗，預估有5000多名國中男女生受惠，為孩子省人1萬多元的預防保健支出。

張麗善說，HPV中文名叫「人類乳突病毒」，研究證實，不論男女，一生當中感染HPV的機率高達8成，男女兩性應共同預防HPV。世界衛生組織（WHO）也建議將HPV疫苗納入國家疫苗接種計畫；並指出針對9到14歲性行為尚未活躍者，提供HPV疫苗接種服務，預防效果較佳。

張麗善提到，根據衛福部資料顯示，雲林縣子宮頸癌的發生率位居女性癌症第9位，口腔、口咽及下咽癌位居男性癌症第2名。呼籲大家藉由接種HPV疫苗，提早預防由此病毒引起的口咽癌、頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌、菜花等癌症及疾病，特別鼓勵男女同學施打HPV疫苗，提早為創健康把關。

縣府指出，雲林縣提供的9價HPV疫苗，是當前防護力最高價別的HPV疫苗，可防範高達9種HPV病毒型別，「依醫囑完整接種」疫苗，可有效降低HPV相關癌症與疾病的發生，感謝台塑企業麥寮汽電公司促協金，讓雲林國二男生也能接種9價HPV疫苗。