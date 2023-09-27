立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。（林良齊攝）

高爾夫球明揚國際近日發生大火，引發各界重視，消防員權益促進會呼籲應盡速開放組工會，立法委員徐志榮對此反對，「憂心會罷工」；立法委員邱顯智及游毓蘭說，國際勞工組織開放結社權也包括警消，以落實保障警消。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。

邱顯智表示，工會及公務人員協會規定大不相同，前者僅限勞工、團體協約權、爭議權及工會法保護，後者僅排除正副首長、不適用團體協約、爭議權及保護等；游毓蘭也說，日前已提案修正工會法，盼納入排審。

勞動部部長許銘春說，消防員有其特殊身份，加上有相當風險在退避權及搶救人命公共利益應審慎去做，應在消防法規強化安全規劃。

此外，立委楊曜及陳瑩提及消防現有員額及編制員額差距甚遠，甚至超過千人規模，內政部代表說，2019年起至今陸續增補3000人，如何讓預算及實際落實再與考試院協調，盼增加消防員。