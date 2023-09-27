台塑生醫王瑞瑜董事長表示，實踐預防醫學的概念源自於父親王永慶對養生的重視。健康來自於自我管理，了解自己的身體與健康狀態、給予身體真正所需要的，發揮-上醫治未病精神，進一步預防疾病發生，期待讓國人都能自在面對健康老化的樂齡生活。

國人壽命越來越長，如何「活得好」值得重視，透過健康促進讓長者免於疾病、減少醫療支出，進而提升生活品質。台塑生醫「ｉ醫健康管理中心」除透過健康檢查，也可運用「功能醫學檢測」，將健檢報告中隱形的紅字現身，找出症狀或疾病背後的根源，從看不見的成因著手改善，幫助民眾調整生活型態、搭配營養處方，落實個人化健康管理服務，同時因應疫情後的新生活，提供更多疾病防護新選擇，以期做到預防勝於治療。

大眾相當關注的憂鬱症是腦部調控異常所引發的情緒疾病，而我們的腦功能從25歲後開始記憶力衰退，40歲起大腦認知退化，隨著憂鬱症漸趨嚴重，不僅大腦功能加速全面退化，甚至會造成腦部區域萎縮。

ｉ醫健康管理中心設有非侵入性-重複經顱磁刺激術(rTMS)的設備及治療團隊，透過磁場在腦部誘發電流刺激，調節大腦不同區域功能，使情緒相關的大腦區域血流量增加，每次20-40分鐘的治療時間、十次為一個循環的治療週期，協助憂鬱症患者逐步減少藥物用量，是目前改善憂鬱症狀安全性較高的治療方法。