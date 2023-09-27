即將進入中秋節連續假期，台灣高鐵公司今表示，9月28日至10月2日規畫為疏運期，5天提供876班車服務，截至今日上午銷出約50萬張車票，南下尖峰為9月28日上午8時後與29日下午5時前，北上尖峰為10月1日上午8時後與2日上午8時前，在這些時段想購買自由座車票上車的旅客，要注意人潮過多時，高鐵將啟動分流管控。

台灣高鐵表示，為確保旅客都能順利乘車，高鐵各車站疏運期間均會加派人力，全力協助旅客返鄉。如遇自由座人數較多時，車站將優先啟動分流機制引導旅客，依照前往不同的目的地，分流搭乘不同停靠模式的列車，讓行程更加快速、順暢。

各車站也將視狀況必要時啟動人潮管制機制，以避免月台或候車區過度擁擠，影響安全。

高鐵指出，自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，並請禮讓搭乘該車次對號座的旅客優先上下車。如遇搭乘人數較多時，高鐵也將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關處或車廂走道，供自由座旅客站立。