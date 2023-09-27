2024台灣總統大選競爭進入白熱化，中廣董事長趙少康斷言，國民黨不可能當副的，民眾黨總統參選人柯文哲稍早受訪時嗆，國民黨一直放話只當正的，這哪門子合作？對此。國民黨主席朱立倫今受訪直言，國民黨從來不放話，只跟民眾黨好朋友對話，透過溝通、聯繫，堆疊合作氣氛，努力達成團結的目標。

朱立倫出席中華民國各省市同鄉會總會侯友宜後援會成立大會時表示，國民黨從來不放話，只有不斷的跟民眾黨的好朋友在對話，並透過對話、透過溝通、透過很多的聯繫，希望大家能夠越來越團結，先堆疊這些大家的氣氛，然後最後努力達到這個目標，他也祝福柯文哲到美國訪問一切順利。

根據最新民調顯示，侯柯合作就會超越民進黨，朱立倫強調，他們在不斷的努力當中，其實主流的民意都是希望政黨輪替，下架民進黨，這是大家都知道的，那他們必須要用最大的誠心、最大的耐心、最大的努力，最後大家能夠回歸很理性的思考，能夠放下自我、放下小我，以大我為重，最後就能夠團結。

對於國民黨立委賴士葆建議，侯友宜當四年、柯文哲當四年，以此作為合作基礎，朱立倫認為，各種建議都有，最重要就是用誠意、善意，很理性面對主流民意，希望藍白合、在野團結。

針對前高雄市長韓國瑜在這次選舉中扮演什麼角色？朱立倫說，他跟韓國瑜與侯友宜都保持持續的聯繫，韓國瑜一定會扮演重要的角色；至於是否將韓國瑜列為不分區第一名，朱說，他都謝謝各方的建議，也歡迎大家推薦些優秀的人才，而按照中選會的行程，預估在11月會有名單。