杭州亞運棒球項目正式賽將在10月1日開打，中華隊27日與地主大陸隊進行練習賽，預計安排7位投手登板，野手部分應該會讓所有人都下場做最後調整，總教練吳思賢表示，今天也是要觀察林立的狀況，看腦震盪的部分有沒有完全好轉。

今天中華隊預計由王彥程先發2局，陳柏毓、古林睿煬各1局，賴柏瑋2局，接下來則是推出劉致榮、王政浩、潘文輝各投1局。先發打序部分由鄭宗哲擔任開路先鋒，2棒中外野申皓瑋、3棒指定打擊林立、4棒右外野林安可、5棒一壘手吳念庭、6棒二壘李灝宇、7棒三壘林子豪、8棒左外野林子偉、9棒捕手戴培峰。

吳思賢表示，今天還不是正式隊形，應該會到第1場正式賽前才會確定，今天主要是要觀察林立的狀況，他回報自己的身體狀況都很正常，「雖然如此，但我們還是會擔心，所以要看一下他的狀況。」

昨天中華隊有進行練球，吳思賢表示，選手整體表現都很好，打擊、守備看起來都沒有太大問題，「有聽說正式比賽場地的人工草皮有再整理過一次，彈跳已經不像之前那麼強，滾地球的速度也不會像之前那麼快。」不過因為比賽已經開打，無法到主、副球場熟悉場地，也考驗球員接下來的適應力。

吳思賢認為，以這次中華隊陣容來看，打線上應該是沒有太大問題，但投手的部分可能要注意一下短打的守備部分，因為比較多球員在美國小聯盟時可能比較少碰到小球戰術，特別是要防範像是日本隊的短打，避免因為處理球不當而形成大局。