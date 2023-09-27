近期有多份民調顯示，只要在野進行整合，有望擊敗民進黨總統參選人賴清德。對此，媒體人「文翔政論」認為，藍白最佳的結盟時間點是在登記參選前，既可以快速完成整合，且後座力最小。

「文翔政論」今（27）日在臉書發文解釋，首先，藍白有幾兩重都算出來了，現在雙方看似陷入要合不合的僵局的原因，是因為所有人都覺得自己還有機會，不想現在就認輸，但隨著遊戲越接近尾聲，自己勝算多少也都有個眉目了。

第2，早點定調組合讓基層好選舉，副作用可能會更強烈，「文翔政論」舉例，假設藍白整合，讓柯文哲當正的，民進黨肯定會傾巢而出猛攻，若太早整合成一尊，結果被民進黨打爆了，與民眾黨結盟政黨會不會喊「換柯」？反之亦然，「自己黨內都可以有人喊換了，兩黨結盟豈會客氣？」

「文翔政論」並指，現階段藍白即便高層們沒有整合，基層也是照樣跑選戰，分進合擊的效益更高，兩黨支持者還可以各取所需，過度結合則可能還會發生互斥反應，後果不堪設想。

「文翔政論」指出，藍白合最後一步要能成，還是有信任基礎要建立，第1，藍白不盲目陷入互鬥中，最好還要時不時支援對方立場，培養互信。第2，在野全力一致監督執政，當火力焦點擺在與執政黨的攻防時，在野之間自然可以利用共同敵人來團結聯盟，而在野黨之間實力的比拼，應是以誰更能監督執政黨這點來給選民決定。「文翔政論」認為，目前看起來，在野在上述2點都有做到，但後續還要看如何維繫這樣的基礎，最終才能「水到渠成」。