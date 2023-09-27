中國大陸商務部8月公布對台貿易壁壘調查的初步結果，指稱台灣違反WTO相關規則，將提出研究海峽兩岸經濟合作架構協定（ECFA）下，中止或部分中止給予台灣產品的關稅優惠，在兩岸引發議論，國台辦在本月13日也表示，支持相關作法。對此，一份最新網路民調針對民眾是否擔心ECFA中斷，重創台灣經濟進行調查，結果讓人相當震撼。

昨天台灣民意基金會發布民調，針對ECFA有可能被中止一事，表示不擔心者比例高於擔心者。而YouTube頻道《中時新聞網》昨（26）日也針對同一事發起網路投票，截至今（27）日下午1點30分已有超過3萬人參與。針對「大陸官方日前曾指，有可能中止ECFA給台灣的關稅優惠，請問你擔心將重創台灣經濟嗎？」。

對於上述提問，有高達49%的網友表示「非常擔心」、另有11%的民眾認為「有點擔心」、覺得「不太擔心」的人則有9%、稱「完全不擔心」的參與者有24%、剩下7%為「不知道／無法判斷」。持偏向擔心態度的民眾約占6成（含非常擔心49%、有點擔心11%）、偏向不擔心態度的民眾則有三成三。（含不太擔心9%、完全不擔心24%）。

對於大陸恐中斷ECFA讓利一事，網友紛紛留言表示「只要停了大多產品的，單價沒意外應該會提高一半」、「糖衣毒藥好吃」、「不用擔心！該擔心的是那些既得利益者！還有那些說糖衣毒藥的傢伙」、「是福不是禍；是禍躲不過」、「不用擔心啦，ECFA的受惠群體本來就只投綠的，停了不是剛好成全他們」、「如果停了，在配合未來的電價物價上漲，光是想一想就覺得很可怕」。