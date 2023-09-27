34歲女星愛雅（張艾亞）去年9月升格成幸福人妻，不過她的母親卻在2021年癌逝；而今年大年初二也送走高齡92歲失智父，面對雙親相繼離世打擊，愛雅面臨人生最大低潮，一夕之間被迫長大，自比喻「像是孤兒」。愛雅接受《中時新聞網》訪問難過地說，「好想媽媽喔...最近都還是很想念祂的擁抱...祂的鼓勵。」更淚喊「如果有機會選擇，很想再當祂女兒！」

專訪/至親相繼離世！ 愛雅淚憶母「別只顧我的人生」 痛喊：很想再當祂女兒

「對於工作任何表現，媽媽總是第一個給我連讚的人。」愛雅回憶母親身前點滴，情緒數度崩潰，「以前我都會跟媽媽說，『妳可不可以不要只過我的人生，妳有妳自己的人生。』現在很懷念，祂自己比我自己還驕傲的感覺，現在我很盡力把演藝事業和創業做好」。

愛雅(圖右)思念母親之情，痛喊「還想當祂女兒」。（愛雅提供）

年輕時談戀愛，愛雅說，「如果結局不是很好，媽媽會比我更難過，一度害怕我嫁不出去，還得了憂鬱症，把我的任何事看得都比自己重要，後來還因此生病，當時又要照顧失智的爸爸，苦水全往肚內吞」。

愛雅(圖右)高齡92歲失智父今年大年初二過世。（愛雅提供）

小時候的記憶，媽媽在廚房像是變魔術。愛雅透露，「媽媽很會用花椒、辣椒入菜烹調，做出各式各樣的中式料理，即便她生病初期，只要我開口，媽媽仍會下廚做任何菜色」。原本零下廚經驗的愛雅，自從媽媽生病後，變不太能吃東西，「從小口味被媽媽養壞，媽媽的好手藝，耳濡目染之下，讓我有基本概念，我就想幫祂變出一些花樣，讓祂有胃口，試著學些料理方式」。

愛雅自創品牌，延續母親廚房的好味道。（游定剛拍攝）

媽媽離世後，愛雅吃素100多天，實在難以忘懷「媽媽的味道」，尋尋覓覓遍及不著那幸福滋味。後來，和老公在家炒辣椒、調配， 終於找到像記憶中媽媽的好味道，並找到工廠合作研發，「希望眾人吃火鍋時，都可吃到像媽媽從廚房裡端出來那一鍋熱騰騰的味道」。

愛雅(圖右)父母親相繼離世，面臨人生最大低潮。（愛雅提供）

愛雅曾去祭拜爸爸時，心中開玩笑和祂說，「祢可以跟媽媽炫耀，『祢有看到我結婚喔！』」而愛雅也深信，「我們一定會再相遇，感謝爸爸養育之恩，教會我很多事，永遠不會忘記！」談及天上的媽媽，愛雅情緒再度崩潰，「媽媽現在在天上應該是解脫了，如果再給我選擇機會，我很想再當祂的女兒」。