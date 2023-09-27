2024大選，外界期待在野陣營整合，前立委沈富雄直言，藍白如果不合作，這個選舉就算結束了。民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，在投票的過程中，也不要太過於拘泥現實，有時候還是有它理想的一面，至於現實跟理想之間，如何去做取捨？答案是「堅持理想、做最小的妥協」，但不要一開始就妥協，這樣不對。

對於沈富雄的說法，柯文哲受訪表示，不管是選舉或執政，都是改變國家政治文化的社會運動，所以在投票的過程中，也不要太過於拘泥現實，有時候還是有它理想的一面，繼續努力，還不到最後關頭。

他表示，所以人家說，在現實跟理想之間，你如何去做取捨？答案是這樣「堅持理想、做最小的妥協」，但不要一開始就妥協，這樣不對。

國民黨總統參選人侯友宜剛結束訪美行程，柯文哲10月1日啟程二度訪美，鴻海創辦人郭台銘近日在大推AI產業，頗有較勁意味。柯文哲則說，每個候選人都會去做自己認為在現階段對台灣最重要的東西，當然每個候選人會覺得他哪個地方還欠缺，滾動式的學習。

柯文哲表示，像他到中南部到處這樣看一看，台灣在現階段，年輕人最關心低薪、高房租、高房價，其實85％的人還是自有房屋，真的沒有房子的人才15％，可是低薪是差不多每個年輕人都會遇到的問題。

他說，為什麼這次特別要去美西再看一遍，大概過去30年人類一半的創新來自矽谷，你看看Tesla、Google、Facebook、Youtube、Uber、AirbnB，想得到的幾乎都在那個地方，如果從歷史的眼光來看，2023年人類歷史上最重要的一件事情是什麼？答案是ChatGPT，這個出現革命性改變整個產業，當時看到ChatGPT出來，就知道糟糕，「台灣這一波如果沒有跟上，我們就完蛋了」。

柯文哲表示，以他最熟悉的醫學為例，再過5年不是用手的醫學大概都完蛋，做心導管、開刀、做內視鏡這可以，做X光片、看片子、開藥，這種醫生絕對不會比AI更厲害，AI出現，整個台灣產業的結構，如果不能馬上做相應的改變，未來10年在世界的產業布局會大幅落後，所以為什麼需要去舊金山看一遍。

他說，新教育、AI如何用在教育，AI會革命性改變整個教育模式，所以從新教育再來新科技，人工智慧到底影響產業到什麼程度，再來是新產業，所以「新教育、新科技、新產業」，再來「新經濟」，這半來來看一看，發現這是台灣重大必須解決的問題。

柯文哲認為，選舉歸選舉，但是選舉本身要對台灣社會有意義，他特別要去美西再去看一遍，當然LA政治上還是不能免俗有一些美西選哲之友會，總要去亮相，不過這次去主要還是新教育、新科技、新產業，這是最主要的目的，每個候選人會按照他覺得欠缺的，或者需要補強的部分，各別去處理。