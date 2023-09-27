「大慕影藝」董事長林昱伶。（三立提供）

韓劇《造后者》導演吳振碩。（三立提供）

金鐘獎繼去年首次舉辦「國際工作坊」大獲業界好評後，將於10月18日舉辦的第58屆金鐘獎「國際工作坊」更具可看性。戲劇專場邀請台、韓兩大政治職人劇《人選之人—造浪者》與《造后者》同台對談；綜藝專場則邀請台韓兩大實境綜藝節目代表聯手，台灣方面邀請到了實境節目收視口碑雙保證的「好看娛樂」總經理湯宗霖，韓國代表則是連續四周登上Netflix全球排行榜前10名的《單身即地獄》製作人（PD）金在元。戲劇與綜藝兩場工作坊不只充滿話題，也透過對談主題的碰撞，為影視同業帶來成長與刺激。

《人選之人—造浪者》不僅入圍第58屆金鐘獎共14項大獎，也入圍第28屆釜山影展 2023 亞洲內容及全球OTT大獎共2項提名，劇中台詞與情節，還形成了2023年臺灣＃MeToo浪潮。該劇由「大慕影藝」董事長林昱伶代表與談，林昱伶同時也是知名製作人、監製，其製作戲劇《我們與惡的距離》、《做工的人》都獲得眾多大獎肯定。

而由金喜愛主演的韓劇《造后者》於Netflix官方統計的累計觀看時間為1587萬小時，位居Netflix非英語電視節目當周收視排名第一，並進入12個國家地區的TOP 10熱門節目榜單，甚至連續四周登上全球排行榜前10名。第58屆金鐘獎「國際工作坊」首次邀請到《造后者》導演吳振碩來台進行分享，吳振碩執導戲劇主題多元，除《造后者》外，其作品《我的野蠻女友》、《龍八夷》都身受台灣觀眾喜愛。

韓綜《單身即地獄》獲得2022年第58屆百想藝術大獎綜藝節目作品獎提名，除此之外，《單身即地獄》是韓國第一部進入Netflix全球前10名榜單的綜藝節目，連續兩季都大受歡迎，節目不僅話題、觀看數極高，節目成員如宋智雅、辛瑟基等也因此一炮而紅，本節目亦是韓國流行文化的推手。

「好看娛樂」總經理湯宗霖近年帶領團隊接連製作出獲獎無數的節目，包含入圍第58屆金鐘獎的《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》、《來吧！營業中》，旗下團隊製作的實境節目《全明星運動會》更榮獲第56屆金鐘獎益智及實境節目獎與節目創新獎，不僅帶動全民運動風潮，更在實境節目的製作上不斷推陳出新。

第58屆金鐘獎「國際工作坊」10月18日（三）舉行，預計於9月28日（四）中午12點開放報名，詳情請參考金鐘獎官方網站。