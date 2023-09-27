南韓經濟表現持續低迷，韓媒撰文示警，南韓企業占GDP（國內生產毛額）比重已飆升至124.1%、創下歷史新高，遠超過1998年亞洲金融風暴108.6%的水準。

根據朝鮮日報日文版報導，截至2023年6月底為止，南韓企業債務已達2705兆8000億韓元，除了債務金額創新高，其占GDP的比重亦飆升至124.1%的新高。

韓國銀行(BOK)、國際清算銀行(BIS)表示，南韓民間債務占GDP比重，6月底高達225.7%，其中家庭債務占比101.7%、企業債務占比124.1%，在全球52個主要國家/區域當中，民間債務占GDP比重比南韓還高的國家，僅有以下6個：香港、盧森堡、瑞士、瑞典、大陸以及法國。

報導提到，其他主要國家經歷疫情後，企業債務占GDP的比率正在下降，但南韓是例外，該國的企業債務規模，幾乎與2019年疫情爆發前一樣，但在疫情期間大幅飆升至757兆韓元。其中大部分增加的是藉款和債券發行。

數據顯示，今年前8月南韓企業破產件數，比去年同期大幅增加58.6%，特別是陷入「負債營運(賺取的獲利無法償還利息)」狀態達7年以上的企業，占整體比重達3.6%。