桃園市楊梅警分局為紓解中秋節連續假期9月29日至10月1日車潮，針對轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及重要道路與觀光景點周邊道路規畫交通疏導措施，讓用路人能有平安順暢的中秋佳節。

楊梅警方提醒，民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為9月29日至10月1日每天深夜0點至凌晨5點暫停收費。民眾出門前可先利用手機下載APP「高速公路1968、桃園智慧遊」等查詢道路狀況及觀光景點人潮，行駛途中也可透過警廣、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開易擁塞路段、時段，減少等候時間。

另外，這次連假適逢2023世界客家博覽會展覽期間，海螺文化體驗園區也是世客博副展館，楊梅警分局已針對轄內永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場之周邊道路，提前規畫交通疏導措施，於重要幹道路口派警員、義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制，並結合電台廣播即時提醒用路人耐心等候或改道。

楊梅警分局提醒，民眾若欲前往永安漁港、海螺館，可先利用「永安漁港即時影像」或「桃園智慧遊APP」觀看永安漁港即時路況與人潮警示燈號，如已顯示黃燈、紅燈，表示人流已達警示、管制值，提醒旅遊民眾暫勿前往，也請前往漁港的遊客遵守警察及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢與安全。