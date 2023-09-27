10/02 周一 南韓8月工業生產
日銀短觀報告
Jibun Bank日本9月製造業PMI終值
HCOB歐元區9月製造業PMI終值
歐元區8月失業率
S&P Globa美國9月製造業PMI終值
ISM美國9月製造業PMI
10/03 周二 JOLTs美國職缺報告
10/04 周三 API原油庫存報告
Jibun Bank日本9月服務業/綜合PMI終值
S&P Global南韓9月製造業PMI
HCOB歐元區9月9月服務業/綜合PMI終值
歐元區8月PPI
MBA美國抵押貸款申請/30年期抵押貸款利率
ADP美國9月就業報告
S&P Global美國9月服務業/綜合PMI終值
ISM美國9月服務業PMI
美國8月工廠訂單
EIA原油庫存報告
10/05 周四 南韓9月CPI
德國8月進出口貿易收支
美國8月進出口貿易收支
美國請領失業給付報告
10/06 周五 日本8月家庭支出/平均現金所得
德國8月工廠訂單
美國9月非農就業報告/失業率
美國9月汽車總銷售
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