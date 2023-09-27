10/02 周一 南韓8月工業生產

日銀短觀報告

Jibun Bank日本9月製造業PMI終值

HCOB歐元區9月製造業PMI終值

歐元區8月失業率

S&P Globa美國9月製造業PMI終值

ISM美國9月製造業PMI

10/03 周二 JOLTs美國職缺報告

10/04 周三 API原油庫存報告

Jibun Bank日本9月服務業/綜合PMI終值

S&P Global南韓9月製造業PMI

HCOB歐元區9月9月服務業/綜合PMI終值

歐元區8月PPI

MBA美國抵押貸款申請/30年期抵押貸款利率

ADP美國9月就業報告

S&P Global美國9月服務業/綜合PMI終值

ISM美國9月服務業PMI

美國8月工廠訂單

EIA原油庫存報告

10/05 周四 南韓9月CPI

德國8月進出口貿易收支

美國8月進出口貿易收支

美國請領失業給付報告

10/06 周五 日本8月家庭支出/平均現金所得

德國8月工廠訂單

美國9月非農就業報告/失業率

美國9月汽車總銷售

《國際金融》美政府關門 新ETF審批恐受阻
《電機股》上銀獲選「外資精選台灣100強」
《國際金融》殖利率持續攀高 歐股連4跌
#9月 #美國 #PMI #終值 #10