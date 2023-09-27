杭州亞運中華成棒隊這次由旅外、中職及業餘球員組成，不過旅外投手報到後才提供球團「使用說明書」，考驗中華隊教練團對投手群的調度能力。

中華隊此次有林昱珉、陳柏毓、劉致榮、潘文輝、王彥程等5位旅外投手，各隊都有不同的使用限制，吳思賢坦言，各球團對球員都有設下不同的使用說明書，有些是單場投球數限制，或是投幾球後要休幾天，可能1個投手在6場比賽中只能投到1場。

「這算是比較頭痛的地方，教練團要好好思考一下。」吳思賢坦言，球團限制直到球員報到當天才給，這對球隊來講是比較吃虧的，沒辦法提前去掌控，「現在先發人手是充足，但最怕有人受傷。」

效力海盜隊小聯盟的陳柏毓今年球季已投了119.2局，快要達到球團本來設定的最多120局，因此在來到國家隊後成為教練團在投手調度上最需要考慮的部分，另外像是中信兄弟鄭浩均在出發杭州前的比賽中有出現手臂緊繃的情況，目前也都已經好轉，昨天也有用5分力練投15至20球。