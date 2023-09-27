Google出手進行整合，宣布明年起將停止「Google播客」的服務，將內容轉移至YouTube Music軟體上，如果不想使用YouTube Music軟體，可以下載訂閱節目的檔案，再由能支援該檔案的程式播放。

Google官方強調，Google 目前播客尚不會有任何異動，用戶仍可以繼續使用，在未來的幾個月內，世界各地的使用者都可以透過YouTube Music收聽Podcast。

為了協助用戶無痛轉移，Google表示將推出各種工具協助用戶，不必付費訂閱就能在YouTube Music軟體上收聽訂閱的Podcast節目，維持目前的使用方式。

Google也強調，會在未來幾個月提供更詳細的資訊，若用不想使用YouTube Music收聽Podcast節目，可以選擇下載訂閱節目的檔案，並上傳到能支援該檔案的應用程式收聽。

最後Google向用戶表達感謝，「我們了解這項異動非常重大，誠心感謝你長期支持Google 播客。」