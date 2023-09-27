潛艦國造首艘原型艦「海鯤」預訂28日命名下水，總統府前天選擇特定媒體報導稱，潛艦國造小組召集人黃曙光希望「2025年能完成3艘國造潛艦」，而國防部長邱國正今表示，潛艦的工作推動都有按照節點在管制，民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，第一艘做了就做了，希望把它做成功，至於後續要怎麼發展，新的政府成立的時候，對整個國家的國防戰略，可以再討論。

對於潛艦國造議題，柯文哲今天上午在第三波競選小物暨競選官網開箱記者會後受訪指出表示，其實這涉及國防專業，一艘潛艦大概要花900億，如果要做10艘的話要9000億，他倒覺得，這個要應該要問黃曙光或黃曙光的妹妹（柯文哲競選總幹事黃珊珊）會更了解，坐在一旁的黃珊珊笑而不語。

柯文哲接著說，國防是這樣，如果問他的話，還是「戰略、戰術、戰鬥」，先決定戰略，那也不可諱言潛艦不是用在台灣海峽，潛艦是用在宮古海峽跟巴士海峽後面，甚至到南海去，第一艘做了就做了，希望把它做成功，至於後續要怎麼發展，新的政府成立的時候，對整個國家的國防戰略，可以再討論。