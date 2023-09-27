公平會主委李鎂引用畜產法27條，稱有特別規定可由協公會決議價格。（摘自立院直播）

近幾周爆出進口蛋爭議，消費者對本土蛋需求增加，台北市蛋商公會24日宣布，因買氣大漲，蛋價25日起將漲2元。對此，多名朝野立委今於經濟委員會上質疑，這類手法是否有聯合行為？恐違反公平交易法。公平會主委李鎂會上則引用畜產法27條，稱有特別規定可由協公會決議價格，國民黨立委翁重鈞聽聞再回批，該法是為了平穩物價，公平會的說法已曲解法條精神，他無法接受。

民進黨立委陳明文指出，台北市蛋商公會透過媒體宣布決議調漲蛋價，這樣有沒有違反公平交易法的問題？算不算聯合壟斷？國民黨立委楊瓊瓔也說，既然公平會有針對蛋商進行聯合稽查，為何蛋價降不下來？無法阻斷不合理的哄抬、囤積以及漲價的事宜。

李鎂表示，台北市蛋商公會是否有透過公文向會員告知漲價一事，要再進一步了解，而台北市蛋商公會針對蛋價確有決議，但是根據畜牧法27條的特別規定，為了穩定農產品價格，中央畜產會可以協調農民團體、農產品批發市場還有相關業者，來允許公會磋商、決議價格。

陳明文認為，若透過媒體放話要漲價，就違反公平交易法，建議公平會要調查台北市蛋商公會，應該好好處理。李鎂則回應，會注意觀察蛋價有沒有聯合壟斷的情形。

翁重鈞則直言，畜牧法第27條是為了穩定重要農畜產品價格，是要平穩價格，不能以此解釋蛋價可以由業者共同決議後宣布，公平會把畜牧法27條的規定擴張的太嚴重，這樣的說法他不能接受。

翁重鈞說，所有農產品的價格應要兼顧消費者與農民立場，如何取得平衡點，不能一味說漲蛋價是畜牧法規定，其實是曲解畜牧法第27條的精神，因為其是為了平穩價格。

翁重鈞表示，如何保障蛋農權益很重要，但對消費者而言，能用穩定、合理的價格買蛋，就是公平會的職責，因此他無法接受公平會的看法，公平會是不是覺得立法委員素質很低？