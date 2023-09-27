中國大陸男排4強賽直落3橫掃日本，最終不敵伊朗獲得銀牌。不過賽後中日球員罕見「友好交流」的畫面，引發日本網友關注。

中國大陸、日本之間政治關係緊張，尤其最近在日本不顧外界關注及反對，將核廢水排放入海後，更是把中國大陸境內的反日情緒堆到最高，擔任亞運地主的中國大陸代表隊，勢必得用場上表現好好修理一下日本。

中日兩國在男排4強賽狹路相逢，最終中國大陸男排以直落3勝出，自2006年卡達杜哈亞運後再度闖進男排金牌戰。中國官方英文電視台「CGTN Sports Scene」貼出中日雙方互動密切的照片，一同效力JT雷霆廣島的新井雄大和中國大陸球員江川，手把手交換紀念品，也找上前旅日球員彭世坤幫忙拍照，3人展開笑顏顯得一派和諧。

中日球員場上和平交流實屬罕見，不只有「中日情結」，較為偏激的日本網友在「日本雅虎新聞」留言區感嘆，「韓國人最做不到的事就是這個，應該是從小教育的問題吧。」另一位較為理性的球迷則表示，「對於運動員來說，背負著為國效力的重擔是無法想像的壓力，在政治上雖有必要遵循國家方針，但這只是一般運動員日常交流的風景罷了。」