光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百表示，纖維肌痛症與中樞神經系統的過度敏感化有關。（陳淑娥攝）

嘉義51歲陳小姐4年前出現肌肉僵硬、廣泛性疼痛現象，四處求醫找不出病因，由於從事保險業，還被誤認「裝病詐保」。陳小姐輾轉至光田醫院神經內科檢查，確認罹患俗稱「公主病」的「纖維肌痛症」，在嘗試「重複經顱磁刺激術」，連續治療3個療程後，發作頻率已大幅降低。

陳小姐4年前開始出現肌肉僵硬、廣泛性疼痛現象，也有疲倦、憂鬱、焦慮、失眠等症狀，看過骨科、復健科等，但都找不出病因，由於從事保險業，曾被誤認想詐領保險金。但後來醫師檢查時，發現其肌肉疼痛時，常伴隨極度僵硬症狀，甚至在門診打針時，針頭難以進入，因此確認她身體確有異常，並非「裝病詐保」。

在歷經一連串轉診就醫，陳小姐北上台中光田醫院求醫，神經內科主任楊鈞百表示，纖維肌痛症是因中樞神經過於敏感，使神經在傳遞訊息時，將痛覺訊號異常放大，若疼痛只讓一般人覺得輕微痛感，但對患者來說，卻是數倍甚至數10倍，這種慢性且廣泛性身體疼痛，同時身體也容易在按壓後引發劇痛。

楊鈞百解釋，纖維肌痛症常見於20~50歲女性，為何會造成這種慢性廣泛性疼痛的機轉，仍不完全清楚，可能跟個人體質、壓力、心理創傷等有關。目前已知患者疼痛處肌肉組織並無特定病理變化，但對按壓刺激產生閾值都較正常人來得低，所以一般認為除周邊神經系統被激活外，中樞神經系統過度敏感化應扮演更關鍵角色。

此外，纖維肌痛症患者在服用一般止痛藥後，效果不佳，即使現在雖有少數藥物可針對纖維肌痛症做治療，但對某些患者仍難以根治，疼痛問題時好時壞，讓患者生活品質大受影響。由於難以根治，纖維肌痛症患者只能試著調整生活形態，儘量學習與它和平共處，並以減緩發作頻率與強度，改善生活品質為首要治療目標。

楊鈞百建議陳小姐嘗試「重複經顱磁刺激術(rTMS)」，連續治療3個療程後，認為相較於藥物或其他治療方法，rTMS可以「撐最久」，以前往往1周要發作好幾次，但接受rTMS後，復發頻率隨著治療次數增多而不斷減少，目前大概可以控制在2~3個月內才發作一次，發作頻率大幅降低。

楊鈞百解釋，rTMS透過短時間內重複激發的磁生電流效應，刺激或抑制腦部特定區域，調整腦部訊號，改善憂鬱或疼痛等症狀。他比喻腦部神經迴路就像是電路板，纖維肌痛症就像是電流迴路異常，而rTMS可以調整腦部的情緒或疼痛迴路，減緩發作的次數與程度。