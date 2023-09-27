苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝建廟160周年，9月29日至10月1日首度舉辦｢慈暉映沙墩｣活動。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝建廟160周年，9月29日至10月1日首度舉辦｢慈暉映沙墩｣活動，29日中秋節當天開幕式，據悉各陣營總統參選人賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘，都將到場參與，各路參選人是否有機會同框，或是王不見王相繼到場祝賀，都可說是史無前例。

根據了解，目前已確定民眾黨主席柯文哲將參加29日早上10點的開幕儀式；國民黨總統參選人侯友宜預計10點40分抵達現場；副總統賴清德預計10點半到11點半參與祈安法會，3人很有機會同框。另，郭台銘則預定下午1點到場，將與另外3任錯開。

｢慈暉映沙墩｣活動也將邀請拱天宮分靈媽祖，以及友宮媽祖或民宅供奉聖母回娘家，目前已有超過2000尊媽祖報名，參與這百年難得一見的盛會，拱天宮也將頒發分靈證書、造冊，正式登陸記載分靈媽祖的數量。

當天也首度邀請雲林北港朝天宮媽祖前來白沙屯來作客，前1天28日會到通霄市區遶境賜福，當晚駐駕慈后宮，隔天早上由拱天宮三媽前往通霄慈后宮接駕，預計6點出發徒步回到拱天宮，估計將與白沙屯媽進香回鑾一樣盛大。

為迎接盛事，苗栗縣政府也首次舉辦陣頭活動，9月28日、29日在通霄慈后宮舉辦「2023恩典媽祖藝陣文化季」，將有藝陣展演、煙火施放、陣頭文物展、講座、陣頭演出，縣長鍾東錦、立委陳超明等人也為活動宣傳，邀請民眾中秋連假一同體驗宗教盛會。