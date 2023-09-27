聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，新的核武競賽將為世界帶來「毀滅」威脅，北韓則指責說朝鮮半島正處於核戰邊緣。

法新社報導，隨著擁核國家擴大軍火庫存並進行現代化，古特瑞斯呼籲推動減少、最終徹底消除這些武器。

古特瑞斯在年度聯合國大會最後一天議程中表示：「令人憂心的新軍備競賽正在醞釀。核武的數量可能出現數十年來首次增長。」

他指出：「在任何時間、地點及情況下使用核武，都將引發一場前所未見的人道災難。」

他說：「核武正再次磨刀霍霍，實在是瘋了，我們必須扭轉局勢。」

俄羅斯和美國擁有迄今最大核武軍火庫，中國正快速增長。北韓也藉由其核子計畫以及一再試射飛彈來挑戰世界。

根據路透社報導，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）今天指控美國和南韓把朝鮮半島推向核戰邊緣，在聯合國大會上表示，這讓北韓在別無選擇之下，進一步加速打造自我防禦能力。

金星在聯合國大會最後一天議程中表示：「2023年被紀錄為極度危險的一年。朝鮮半島正處於牽一髮而動全身的局勢，有爆發核戰迫在眉睫的危險。」

金星對擁有193名成員的聯合國大會表示：「鑑於當前形勢，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）急需進一步加速打造自我防禦能力，來確保自己堅不可摧。」

北韓過去18個月來已進行數十次彈道飛彈試射。美國長久以來警告說平壤當局已經準備好要執行第7次核試。

平壤當局指出，北韓是在行使自我防禦的權利，藉彈道飛彈試射來維護其主權及安全利益不受軍事威脅。

金星指出：「朝鮮民主主義人民共和國堅定捍衛國家主權、安全利益和人民福祉免受外部敵對威脅的決心依舊堅定不移、未曾改變。」