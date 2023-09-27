台北市一名徐姓男子2020年以須拍攝專輯封面為由，邀約受害女子曉雲（化名）進行拍攝。曉雲抵達約定租屋後，徐男拿出提前下藥過的巧克力牛奶予對方飲用，並趁其藥效發作，昏睡之際性侵得逞。最高法院依加重強制性交罪判處徐男有期徒刑10年定讞；至於民事部分，高等法院則判徐男應賠償曉雲100萬元。

根據判決書，徐男於2019年4月間經由交友軟體「TINDER」認識曉雲，並於隔年1月用LINE聯繫曉雲，稱其正準備一張音樂專輯卻一時找不到專輯封面的模特，並向曉雲發出邀請。曉雲應約抵達大安區某處租屋後，徐男不懷好意將已經下藥的巧克力牛奶提供對方飲用。

待曉雲飲下後不久，意識開始模糊不清，醒來後發現自己一絲不苟趴跪在床上，身體感到陣陣疼痛，更看見徐男此時正打算身後性侵，之後再一次感精神恍惚，徹底昏睡過去。

根據曉雲回憶，她當時記得男友曾打來問地址，人趕抵後隨即將曉雲帶走並送醫驗傷。事後，醫生從曉雲體內檢測出FM2反應，同時查出身體遭受性侵，也才察覺她驗傷當下並沒有穿內褲。

一審時，徐男否認犯行，強調二人聊得起興，是曉雲自己先躺到床上，雙方之所以發生關係完全是「你情我願」，他並沒有下藥性侵。

法官依據曉雲手機內的錄影畫面作為勘驗筆錄，發現曉雲案發當下確實呈現口齒不清之情況，並根據醫院檢驗結果，認定徐男確實下藥性侵，並認為其犯後好務會議、不斷飾詞狡辯，一審時重判10年有期徒刑。

徐男不服上訴，遭最高法院判決駁回，徐男判刑10年定讞。至於民事部分，法院判決扣除向北檢申請的犯罪被害人補償金20萬元，徐男須再賠償曉雲100萬元，徐男上訴後，高等法院判決駁回。

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