一名網友以「博愛座老人地獄」為題PO文，他和老婆日前帶著5歲、2歲的女兒搭台鐵，要從台中去台南，因區間車的博愛座沒人坐，便讓大女兒、媽媽坐下，媽媽再抱著小女兒。

到了嘉義站，有不少老人上車，沒多久，大女兒禮貌地拉了拉站在附近的老阿嬤衣角，「阿嬤，給妳坐」。不料對方竟冷回「我上車就該讓我了，還等到現在」，原PO聽了當場傻眼。

該名阿嬤得寸進尺，向已有位子坐的朋友招手「來坐這！坐一起啦」，接著對原PO的老婆說：「是沒聽到我叫朋友坐這裡？我們要一起啦」，逼她起身讓位。

原PO頓時理智線斷，正準備發飆時，老婆示意他別生氣，並指著博愛座對女兒們說：「看到老人要坐博愛座要讓位唷！這個是給老老人跟小小孩坐的，但妳們兩個很有活力，站一下沒關係，姊姊很棒，有給妹妹做榜樣」。

網友看了紛紛大讚原PO老婆高情商，「你娶到一個有智慧的老婆」、「給孩子機會教育的同時，又讓老人家知道自己有多丟臉」、「酸阿嬤又給小孩很棒的身教」。