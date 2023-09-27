女星伊能靜出道超過36年，與歌手庾澄慶（哈林）有過一段9年的婚姻，愛子小哈利在兩人的悉心照顧逐漸長大，無論他穿女裝、化妝，做為父母的哈林與伊能靜都表示尊重與支持。如今21歲的小哈利出國留學，大陸微博流出他和金髮帥哥的親吻照，疑似出櫃，掀起熱議。

近日，微博流傳一張小哈利與金髮外國男的熱吻照，疑似大方出櫃，掀起陸網熱烈討論，甚至有網友曬出一張小哈利喊「我同性戀我驕傲」的貼文，對外公布同志性傾向；不過，不少人跳出來質疑貼文造假，表示小哈利從未正式宣布。

小哈利與好友親吻。(圖/小哈利 IG)

其實這張照片節錄自小哈利與好友敘舊的影片，在片段中，小哈利親吻每位好友，並寫下：「我想你們。」只是單純表達對好友的思念，並非出櫃宣言。不過小哈利在影片備註「Teamgay」，讓有些人認為小哈利出櫃了，但有可能是他想表達對同志社群的支持。

小哈利 年8月以藝名「En-Li恩利」宣布正式出道一向熱衷穿女裝、化妝，他曾自信表示：「穿什麼完全取決於當天的狀態，我不希望有了某一種打扮就有了對人的一種設定」，直言世界上不該只有一種審美觀。不過他曾擔心過是否會影響到媽媽伊能靜的工作；對此，伊能靜力挺兒子：「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」。