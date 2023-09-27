嘉義市長黃敏惠開箱佛光山圓福寺致贈的愛心月餅，向主持覺禹法師致謝。（廖素慧攝）

佛光山圓福寺贈送嘉義市消防弟兄愛心月餅，祈福大家平安。（廖素慧攝）

屏東明揚國際公司大火，造成慘重死傷，佛光山圓福寺有感於消防人員冒險犯難守護民眾，27日致贈嘉義市消防局平安符及愛心月餅，市長黃敏惠代表受贈，並宣布明（2024）年起分8年增編消防員104名，超勤津貼領滿1萬9000元，提升消防員工作安全及生活品質。

黃敏惠提及明揚國際公司大火造成死傷慘重的事故，不禁感傷落淚，充滿不捨，她說，在面對任何災害發生，消防人員英勇救災，不遺餘力，赴湯蹈火保護人民，以公共安全為第一優先，她代替所有嘉義市民感謝消防團隊帶來的貢獻。

黃敏惠也呼籲各企業、機關團體，在消防設施的配備應完備確實，危險物品管制需符合規範管制，市府未來將持續推動火災防範、災害避難等預防工作，也請消防人員救災執勤時注意自身安全，眾人攜手合作，築構幸福安全城市。

黃敏惠還說，為維護消防人員安全，嘉義市消防局2013年曾擴編72人，讓嘉義市成為6都以外第一個全面實施「勤一休一」的縣市，消防公安評比也達到佳績，後續司法院釋字第785號維護健康權，配合中央推行新勤休制度，消防局將推進「勤一休二」新制。

嘉義市將擴編增加104名消防人員，自2024年起分8年逐年編列預算、增加人力，並編列預算讓消防人員領滿超勤加班費上限1萬9000元，未來擴編完成後，消防員額將由目前292名增至396名，可逐步改善排班狀況，讓消防人員有較佳休息品質，維持好的循環。

佛光山圓福寺住持覺禹法師說，年節期間消防弟兄更是堅守崗位，無法與家人團聚，很辛勞，卻是天職，如觀世音菩薩般尋聲救苦，救護需要幫助民眾，守護我們的家園，祈佑大家能夠平安吉祥。

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