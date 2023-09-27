中秋節將至，台南市柳營奇美醫院營養師推薦「得舒」與「地中海式」2大飲食法。（張毓翎攝）

中秋節應景的美食豐富且多樣，讓人忍不住想吃卻又害怕過量而影響健康。（張毓翎攝）

中秋節將至，應景的美食豐富且多樣，讓人忍不住想吃卻又害怕過量而影響健康，台南市柳營奇美醫院營養師推薦「得舒」與「地中海式」2大飲食法，讓民眾可以享用美食也能保持均衡營養，度過一個健康的中秋節。

柳營奇美醫院營養科組長江秋蓉說，許多人常認為「中秋過節就是要大口吃烤肉、月餅、蛋黃酥或柚子」，又或者「我和一般人一樣健康無高血壓，也沒有心血管疾病、憂鬱、失智，不用防治高血壓吧？」就開始大吃大喝。

江秋蓉說，「得舒」是一種可防治高血壓的飲食方式，即使是一般健康者也非常適合，得舒的飲食原則是每日高量蔬果5加5、選擇適量全榖雜糧類、低脂或無脂乳製品、低脂家禽及魚類、吃堅果用好油。

「地中海飲食」則是生活於地中海沿岸的國家的飲食習慣，經調查發現地中海附近的居民食用這類飲食模式，心血管疾病少見，故命名為地中海飲食，且研究也發現，遵循地中海飲食，可降低憂鬱與失智的風險。

江秋蓉提到，中秋節常見的烤大蛤蜊、烤鮮蝦，這2道菜很快就熟，蛤蜊不須再調味就很鮮美，鮮蝦則可放些海鹽調味。吃大蛤蜊6個或草蝦6隻，約可攝取2份海鮮量，即符合得舒飲食低脂海鮮，地中海飲食每周吃海鮮至少2份。另烤肉可選里肌肉，先用大蒜、醬油醃半小時後即可烘烤，不須再刷醬料，可撒些迷迭香增加風味，建議吃1至2片，即符合地中海飲食每天使用天然香料調味，紅肉小於2份。

江秋蓉提醒，不論是得舒或地中海飲食都需要吃大量蔬菜，每餐最好1碗，水果則建議每天2碗，白飯和麵條改全榖雜糧類，每天吃乳製品2份，選擇豆類、低脂家禽、魚類、海鮮等原形食物，平時養成良好的均衡飲食習慣，也有助於預防疾病的功效。