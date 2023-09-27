張敦量二審仍判刑9年，另張同夥友人李韋霖、陳勁豪涉犯部分，則改判3年徒刑。（本報資料照）

彰化男子張敦量與宋姓男大生在台中發生行車糾紛，張夥同李、陳姓男子將宋打成重傷，張一審判9年，2共犯判4年8個月，張二審主張不構成「重傷害」並提700萬元和解未被接受，27日二審宣判，張因涉嫌殺人未遂、強制等罪，維持判刑9年，李、陳以涉犯傷害罪，改判3年徒刑，宋母對此表示，對司法感到心寒。

彰化食品小開張敦量於2021年間某日駕駛瑪莎拉蒂轎車，與宋姓男大生於台中市西屯區發生行車糾紛，張與同車李、陳2友人涉嫌將宋打成重傷，二審期間，張的辯護人提出宋可獨立行走未達「重傷害」程度，請求法官輕判，宋母認為對方無悔意，盼法官從重量刑。

張敦量等3人多次聲請交保遭駁回，據了解，二審期間張敦量的辯護律師，甚至提出宋去年出庭讓記者採訪影片及宋生與朋友到健身房影片，表示宋已經可獨立行走、無需人攙扶，主張不構成「重傷害」，請求二審撤銷張的原判，從輕量刑。

但檢察官當下認為，宋步出健身房的影片，來源不明，不能當作合法證據，已嚴重侵害宋生隱私權。宋母說，張敦量等人，在法院審理時否認犯行，只承認傷害，其拍攝影片，對她與兒子造成生活上的恐懼，請求法官從重量刑。

台中高分院27日開合議庭宣判，仍認定張敦量對宋生犯殺人未遂、強制等罪，判刑8年6月，另外涉對宋生車內4名友人犯強制罪，合併執行9年。

另張同夥友人李韋霖、陳勁豪涉犯部分，一審認定涉犯重傷害罪，二審改認定則是傷害罪，減輕其刑改判2年6月，二人也涉對宋生車內4名友人強制罪，合併執行3年。

據了解，宋母獲知二審審判結果認為，一審期間認為張敦量判刑的刑度過輕，到了二審迄今也沒達成和解，對方開庭拿著兒子被跟拍的影片以減輕刑度的做法，讓她與兒子生活陷入恐懼，如今二審宣判結果，其司法正義卻無法彰顯，讓她感到失望與心寒。