面對杭州亞運3X3男籃項目頭號種子蒙古，中華隊27日發揮強大韌性，靠著江均6分，林信寬與余祥平各有5分進帳，最後以18比16爆冷擊退蒙古，目前預賽搶到2勝1敗，中華隊最後一場預賽將於28日晚上6點15分遭遇約旦。

余祥平最後1分11秒的罰球命中，幫助中華隊17比14領先，可是接下來蒙古連進兩球，把比數追到只差1分，幸好林信寬最後15秒罰球命中，蒙古只能連續搶投兩分球，可惜都沒投進，余祥平搶到防守籃板穩住中華隊勝利。

杭州亞運3X3男籃項目打完預賽，分組第1將會直接取得8強門票，分組第2與第3球隊則要進行交叉賽，贏球才晉8強，中華隊位居預賽A組，如果最後拿到預賽第2，要跟D組第3交手，假使最後預賽第3，則跟D組第2碰頭。

中華3X3女籃今天也傳出捷報，靠著郭虹廷最後1分05秒的兩分球打破平手僵局，中華隊最後以15比12力挫大會第2種子日本，取得預賽2連勝，只要29日順利擊倒實力較差的尼泊爾，就可搶下分組第1直接挺進8強。